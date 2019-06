Königsschießen in Resse beim Frischmarkt Pagel

Resse. Die Resser Schützen laden zum Königsschießen im eigenen Schießwagen am Sonnabend, 22. Juni, von 12 bis 18 Uhr und am Sonntag, 23. Juni, von 10 bis 15 Uhr alle Resser Bürger und Vereinsmitglieder ab zwölf Jahren herzlich ein. Das Königsschießen der Schützen und das Er-und-Sie-Schießen der Jugendabteilung findet nur am Sonnabend statt. Alle Resser Bürger können an beiden Tagen um die Königswürde ringen. Es wird kein Startgeld erhoben. Standort ist auf dem Parkplatz/Frischmarkt Pagel. Es werden aus den fünf Resser Ortsteilen: Osterberg, Altes Dorf, Lönswinkel, Heidkamp und Moorriethe die Erst- und Zweitplatzierten ermittelt, die sich für das Finale qualifizieren. Das Finalschießen ist am Sonntag gegen 17 Uhr vorgesehen. Die Bürgerschützen bis 17 Jahre benötigen eine schriftliche Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten. Vordrucke hierfür liegen an beiden Wettkampftagen an der Scheibenausgabe aus. Für das leibliche Wohl ist an allen Tagen bestens gesorgt Das Anbringen der Königsscheiben erfolgt am Sonnabend, 24. August, in Begleitung aller Vereinsmitglieder und Gäste. Nach der großen Begeisterung der letzten Jahre sollen die Motive der Königsscheiben wieder von den jeweiligen Königen ausgesucht und dann von der Scheibenmalkünstlerin individuell gemalt werden. So kann jeder König oder Königin 2019 sein Scheibenmotiv selbst bestimmen. Der Resser Schützenverein freut sich auf viele Teilnehmer und auf vergnügliche und spannende Wettkampftage. Weitere Infos www.schuetzenverein-resse.de.