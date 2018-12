Körperverletzung

Gailhof. Auf dem Parkplatz einer Raststätte am Hessenweg in Gailhof kam es am Sonnabend gegen 23.05 Uhr zwischen einem 34-jährigen und einem 58-jährigen Fernfahrer zu Streitigkeiten, die laut Polizei in einer wechselseitigen Körperverletzung ausarteten. Beide Beteiligten schlugen mit Fäusten aufeinander ein, trugen aber nur leichte Verletzungen davon. Der Grund der Streitigkeiten konnte bislang nicht abschließend geklärt werden.