Körperverletzung und Nötigung

Gailhof. Zwischen zwei männlichen 26 und 29 Jahre alten Verkehrsteilnehmern

mit ihren Pkw kam es am Sonnabend um 12.20 Uhr auf der Landesstraße 310 an der Autobahnanschlussstelle Mellendorf bei Überholmanövern zu gegenseitigen Nötigungshandlungen durch starkes Ausbremsen und Abdrängen. Bei einem anschließenden Streitgespräch schlug ein Fahrzeugführer dem anderen in das Gesicht. Das Opfer wurde Gesicht leicht verletzt. Der Beschuldigte verließ daraufhin mit seinem Pkw und quietschenden Reifen die Örtlichkeit und fuhr direkt auf eine weibliche 24 Jahre alte Zeugin zu, die ausweichen muss, um eine Kollision mit dem Pkw zu vermeiden. Gegen den Hauptbeschuldigten wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr und Nötigung eingeleitet.