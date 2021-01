Kollidiert

Bissendorf (ok). Eine 29-jährige Opel-Fahrerin war nach Auskunft der Polizei am Mittwoch gegen 19.30 Uhr auf der Burgwedeler Straße in Fahrtrichtung Bissendorf-Wietze unterwegs. Sie geriet nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegen kommenden Land Rover eines 43-Jährigen. Beide blieben unverletzt; es entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von 6.500 Euro.