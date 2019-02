Ökumenischer Gottesdienst am Weltgebetstag

Mellendorf. In mehr als 120 Ländern der Erde wird jährlich am ersten Freitag im März der Weltgebetstag gefeiert. Über Konfessions- und Ländergrenzen hinweg engagieren sich seit über 100 Jahren christliche Frauen für diese Bewegung. Gemeinsam beten und handeln sie dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können. In diesem Jahr haben Frauen aus Slowenien die Texte, Lieder und Gebete für den Weltgebetstagsgottesdienst zusammengestellt. „Kommt, alles ist bereit“, mit einer Bibelstelle aus dem Lukasevangelium laden sie in ihr Land und an ihren Tisch ein. Es ist noch Platz – für alle, besonders auch für all jene Menschen, die sonst ausgegrenzt werden. Die Künstlerin Rezka Arnuš hat dieses Anliegen der slowenischen Frauen symbolträchtig in ihrem Titelbild umgesetzt. Der ökumenische Weltgebetstagsgottesdienst für die Wedemark findet am Freitag, 1. März, um 17 Uhr in der katholischen Kirche St. Maria Immaculata in Mellendorf statt und wird von Frauen aller Wedemärker Kirchengemeinden und der Musikgruppe „Tonika“ gestaltet. Im Anschluss an den Gottesdienst sind die Besucher zum gemütlichen Beisammensein und Probieren slowenischer Speisen ins Gemeindehaus eingeladen.