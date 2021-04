Konfi-Gottesdienst als Zoom.Segen

Anmeldung nötig, da Zahl der Plätze begrenzt

Bissendorf.Ursprünglich wollten die Konfirmandinnen und Konfirmanden die Zeit, in der sie in verschiedenen Projekten die Kirchengemeinden erkundet haben, mit einem bunten Gottesdienst in der St. Michaeliskirche abschließen. Nun hat eine kleine Gruppe von vier Konfis mit Heike Rinne und Wibke Lonkwitz überlegt, wie sie ihren Weg als Konfis sehen, was sie erlebt und gestaltet haben. Was das mit Paulus aus der Bibel und Ergebnissen aus der Konfer –zeit zu tun hat, zeigen sie am Sonntag, 25. April, um 18 Uhr im Gottesdienst in der St. Michaeliskirche. Luc Rinke und Tim Knemeyer werden mit Gitarre und Klavier den musikalischen Rahmen gestalten. Da die Plätze wegen der Corona Beschränkungen begrenzt sind, ist eine Anmeldung entweder unter www.kirche-bissendorf.de oder telefonisch unter 05130 / 6099208 notwendig. Wer keinen Platz in der Kirche hat oder schon gewohnt ist mit Zoom zu feiern, kann sich wie gewohnt in die Zoom – Konferenz einschalten.Nähere Infos zum Zoom Zugang finden sich unter www.kirche-resse.de oder https://www.kirche-bissendorf.de