Konfirmanden anmelden

Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen setzt auf online

Elze. Alle Jugendlichen, die jetzt nach den Schulsommerferien in die siebte Klasse wechseln beziehungsweise zwölf Jahre alt sind, können bis zum 15. August zum neuen Konfirmandenkurs angemeldet werden. Wie auch im letzten Jahr kann die Anmeldung online über unsere Internet-Seite geschehen oder direkt im Kirchenbüro. Unter: www.kirche-elze.de findet man das Anmeldeformular. Der Unterricht beginnt am Dienstag, den 8. September um 17 Uhr im Gemeinderaum, Wasserwerkstraße 42 in Elze. Er wird von Pastor Maik Schwarz durchgeführt und findet immer von 17 bis 18.30 Uhr im Zwei-Wochen-Rhythmus statt. Im Zeitraum von eineinhalb Jahren werden sich die Konfirmanden mit verschiedenen Themen rund um den christlichen Glauben und das Miteinander sowohl hier in unseren Dörfern als auch weltweit beschäftigen. Dazu kommen einige spannende Aktionen wie eine Konfirmandenfreizeit, der Adventsmarkt, die Schulkarton-Aktion und vieles mehr! Am Dienstag, 1. September, um 20 Uhr findet ein erster Elternabend im Gemeindesaal statt, bei dem die Konfirmanden und Konfirmandinnen ebenfalls anwesend sein können. Am Sonntag, 6. September, werden die neuen Konfirmanden um 10 Uhr in der Elzer Kirche in einem Begrüßungsgottesdienst vorgestellt. Weitere Fragen können per Anruf oder Mail an das Pfarrbüro unter Telefon (0 51 30) 29 22 geklärt werden.