Konfirmanden kochen

Bissendorf. Die Kirchengemeinde St. Michaelis Bissendorf lädt zu einem besonderen Abend am Donnerstag, 8. November, von 19.30 bis 22 Uhr ein. Unter dem Motto: „Zu Gast bei Jesus“ werden Konfirmanden für angemeldete Gäste unter der Anleitung von Sebastian Manstein ein Mahl zubereiten. Kleine feine Speisen und abgewandelte Gerichte aus der Zeit des Alten Testamentes und Jesus Zeiten wird es geben, dazu verfeinert mit Texten und Geschichten aus der Bibel die mit „gemeinsamen Mahlzeiten“ zu tun haben. Es wird kein Teilnahmebeitrag erhobenm, sondern zum Abschluss des Abends um eine Spende gebeten. Jeder Gast gibt was er mag oder kann! Anmelden können sich Interessierte mit Namen und Telefonnummer noch bis Montag, 5. November, per E-Mail KG.Bissendorf@evlka.de.