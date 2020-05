Konfirmationsjubiläen abgesagt

Mellendorf.

Die Feier der Jubelkonfirmation in der Kirchengemeinde Mellendorf, die für den 7. Juni geplant war, muss auf Grund der Corona-Pandemie leider abgesagt werden. Die Feier wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Alle Jubilare (Konfirmationsjahrgänge: 1994/95 „Silberne Konfirmation“, 1969/70 „Goldene“, 1959/60 „Diamantene“, 1954/55 „Eiserne“, 1949/50 „Gnadenkonfirmation“) werden gebeten, sich dennoch anzumelden. Sobald ein neuer Termin feststeht, werden dann alle, die sich angemeldet haben, von der Kirchengemeinde benachrichtigt. Anmeldung (mit Angabe des Konfirmationsjahrganges und des Absenders) entweder schriftlich an Ev.-luth. Kirchengemeinde Mellendorf, Wedemarkstr. 28, 30900 Wedemark oder per Mail an: M.Brodermanns@t-online.de).