Konstituierende Ortsratssitzungen

Brelingen/Berkhof. Die ersten Ortsräte treffen sich zu ihren konstituierenden Sitzungen: Der Ortsrat Brelingen am Montag, 15. Nvoember, um 20 Uhr in der Sporthalle der Grundschule in der Schulstraße 10. Und der Ortsrat Wedemark III (Bennemühlen, Berkhof, Oegenbostel) am Donnerstag, 18. November, um 19 Uhr im Schützenhaus Berkhof, Berkhofer Straße 34a. Auf den Tagesordnungen stehen die Pflichtenbelehrungen und die Wahlen von Ortsbürgermeister und Stellvertreter. Wegen der aktuellen Pandemielage (COVID-19, Coronavirus) ist es zur Einhaltung der geltenden Abstandsregelungen notwendig, die Zahl der Zuhörerinnen und Zuhörer zu beschränken. Die Besucherplätze für diese Sitzung werden vor Sitzungsbeginn in der Reihenfolge des Erscheinens vergeben. Eine vorherige Reservierung ist nicht möglich.