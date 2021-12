Konzert abgesagt

Helstorf/Abbensen. Schweren Herzens hat sich die Kirchengemeinde Helstorf entschlossen, den Gottesdienst am zweiten Advent, 5. Dezember, um 10 Uhr in Abbensen und das Adventskonzert am dritten Advent, 12. Dezember, um 18 Uhr in Helstorf nicht stattfinden zu lassen. Die epidemische Lage entspannt sich noch immer nicht und Gesundheit geht in jedem Fall vor, so die Verantwortlichen.