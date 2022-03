Konzert in Bissendorf

Schwanengesang wird in Bissendorf und auch am folgenden Tag in Wennigsen in einem von der Szenen- und Kostümbildnerin Linda Hofmann entworfenen Bühnenbild aufgeführt. Ermöglich wird das Projekt in Bissendorf durch die Förderung der Anja Fichte Stiftung. Der Eintritt ist frei – Besucher können nach dem Prinzip „jeder zahlt was er kann“ die Arbeit der Künstler unterstützen. Erforderlich ist eine kostenlose Platzreservierung unter www.kirche-bissendorf.de beziehungsweise telefonisch zu den Öffnungszeiten des Gemeindebüros unter der Telefonnummer (0 5130) 87 70. Die Veranstaltung findet unter 3-G-Regeln statt – am Eingang wird ein entsprechender Nachweis kontrolliert. In der Kirche gilt die Pflicht, bis zur Einnahme des Sitzplatzes eine FFP2-Maske zu tragen.