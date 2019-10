Konzert in Friedhofskapelle

Bissendorf. Bereits im fünften Jahr in Folge wird es wieder ein Konzert in der Bissendorfer Friedhofskapelle, Am Hellenfeld, geben. Hierzu lädt die Kirchengemeinde St. Michaelis alle Interessierten am Sonnabend, 26. Oktober, um 17 Uhr ganz herzlich ein. Sopranistin Celina Sophie Ohlhof und Kantor und Organist Ole Magers prästentieren ein musikalisches Programm, das sich nicht nur zeitlich und regional über eine weite Distanz zieht, sondern sich auch geistig und kulturell aus verschiedenen Perspektiven mit dem christlichen Glauben befasst. Der Eintritt ist frei. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Dietrich Buxtehude, Josef Gabriel Rheinberger, Antonín Dvořák und Felix Mendelssohn Bartholdy.