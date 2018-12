Konzert in St.-Georgs-Kirche

Ted Adkins und seine Eternal Flames sorgen für weihnachtliche Stimmung

Mellendorf. Ein besonderes Highlight in der Adventszeit wird auch dieses Jahr wieder das Konzert mit Ted Adkins und seinen Eternal Flames sein. In den letzten Jahren konnte sich das Vokalensemble bereits eine große Fangemeinde ersingen. Kein Wunder, denn die vom Gesangslehrer und Opernsänger Adkins ausgebildeten Stimmen lassen immer wieder eine wohlige Gänsehaut bei den Zuhörern entstehen.Die 13 präsentieren in gewohnter Weise ein abwechslungsreiches Programm, das von klassischen Stücken bis hin zu Swing und Pop reicht. Besinnliches wechselt sich ab mit Stücken, bei denen es die Zuhörer nur schwer auf ihren Plätzen hält. Viel Neues wird zu hören sein. In Soli und Duetten werden die Sänger ihre stimmliche Qualität unter Beweis stellen. Die Besucher können sich auf einen Abend fernab des Adventsstresses freuen und sich von der Musik verzaubern lassen. Das Konzert findet am Sonntag, 16. Dezember, statt und beginnt um 17 Uhr. Einlass ist ab 16.30 Uhr. Veranstaltungsort ist die St.-Georgs-Kirche, Wedemarkstraße 28 in Mellendorf. Der Eintritt ist wie immer frei, um eine Spende wird am Ende des Konzertes gebeten.