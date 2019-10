Konzert und Einladung zum Mitsingen

Johannespassion in St. Martini Brelingen

Brelingen. In St. Martini Brelingen steht am 22. März 2020 um 19 Uhr wieder ein besonderes Chorkonzert bevor – aufgeführt wird die „Johannespassion“ von J.S.Bach für Chor, Orchester und Solisten. Nach dem erfolgreichen Elias-Projekt 2017 möchte der Chor St. Martini Brelingen die Initiative auf Beteiligung fortsetzen: Er lädt ambitionierte Sänger zum Mitsingen nach Brelingen ein. Voraussetzung zum Mitsingen ist, dass man ab sofort oder, sofern man seine Stimme beherrscht, an den Dienstagsproben spätestens ab Januar 2020 teilnimmt. Die Kammersymphonie Hannover wird – wie in vergangenen Projekten – den anspruchsvollen Orchesterpart professionell und vital ausführen. Schon jetzt vormerken: der Kartenverkauf beginnt Ende Februar 2020.Infos zum Mitsingen: Kostenbeitrag für ProjektsängerInnen einmalig 15 Euro. Anmeldung zum Mitsingen und weitere Infos unter Telefon (01 71) 9 55 91 91 oder per E-Mail s.kleinau-michaelis@bredanlagu.de.