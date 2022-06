Konzert von Noam Bar

Noam Bar, gebürtig aus Tel Aviv, verschlug es über Madrid und Miami vor über zehn Jahren nach Hannover. Hier traf sie die Musiker, mit der sie eine Band gründete und genüsslich zwischen lasziven 80er-Synthie- Pop, coolen Funk-Grooves und lässigem Soul schwelgt. Wichtig sind ihr vor allem ihre Texte. „Musik ist mein Ventil, mein Psychologe“ sagt sie. Und: „Die Texte bedeuten mir alles. Wenn du mich und meine Band live schaust ist es eine gute Show, es groovt, es passiert viel. Aber wenn du nur die Texte anhörst oder sie dir mal zu Hause durchliest, dann sind die „pretty krass“ (O-Ton Naom Bar).Noam Bars ebenso moderne wie authentisch originelle Auffassung von Soul macht ihr Open-Air-Konzert im Kultur Schauer zu einem intensiven Konzerterlebnis, dass Generationen vereint. Der Eintritt kostet 22 Euro an der Abendkasse, an den bekannten Vorverkaufsstellen in der Wedemark und online unter www.adticket.de/Noam-Bar.html.Vor und nach dem Auftritt verschönert Old-School-Funk-DJ Tiga Schwope (Palo, Sub, 3Raum, Stoned Soul Picnic) den Abend mit einem eklektischen Mix aus Undergroud-Disco, lässigen Soul-Beats und saftigem Funk. Die Konzertreihe „Blaue Stunde“ bezieht sich auf die Färbung des Himmels während der Zeit der Dämmerung nach Sonnenuntergang und vor Eintritt der Dunkelheit.