Konzert zum Mitmachen

Brelingen. In die Brelinger Mitte wird eingeladen am Sonnabend, 16. November, zum

Konzert zum Mitmachen und Mitsingen: „Wünsch Dir was!“ Gemeinsam essen und singen in der Brelinger Mitte. Die „Mitten-Männerkochgruppe“ verwöhnt den Gaumen. Danach heißt es wieder Singen und Hören mit Jens Lindenburger an Tinwhistle und Saxophon, Thomas Glandorf an der Gitarre sowie Peter Hartwig am Kontrabass. Ein bunter Abend mit Bearbeitungen ausgesuchter Liederwünsche aus dem Publikum. Einlass ist um 19, Beginn Essen um 19.30 Uhr, das Singen beginnt um 20.30 Uhr. Der Eintritt ist frei; Spenden für das Essen und die Brelinger Mitte sind erbeten.