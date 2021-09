Konzert zur blauen Stunde

Das Coskun Wuppinger Duo kommt ins Bürgerhaus

Bissendorf. Zwei Gitarristen, die das Schönste ihrer Welten im virtuosen Zusammenspiel vereinen: Frank Wuppinger und Ozan Coskun verzaubern ihre Zuhörer mit saitenweise handgemachtem Gitarrenspiel auf höchsten Niveau. Am Donnerstag, 14. Oktober, spielen sie im Rahmen der Konzertreihe zur blauen Stunde ab 20.06 Uhr im Bürgersaal, Am Markt 1.Meisterschüler Ozan Coskun und Frank Wuppinger verbinden in ihren Duo-Konzerten ihre Einflüsse aus Jazz, Klassik und orientalischer Musik. Abwechslungsreich und überraschend, anspruchsvoll und zugleich leichthändig führen sie die Ohren ihrer Zuschauer auf spannende Pfade. Jazzgitarre und klassische Konzertgitarre funktionieren wunderbarzusammen, wenn Eigenkompositionen und bekannte Klänge zu stilistischer Eigenwilligkeit vermählt werden und in einem rhythmischhypnotischen Klangteppich durch den Abend fließen.Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf für 22 Euro an den bekannten Vorverkaufsstellen oder unter www.adticket.de.