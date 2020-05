Konzertreihe 2020 fällt aus

Lediglich für das Adventskonzert besteht noch Hoffnung

Mandelsloh. Die diesjährige Konzertreihe 2020 der Kirchengemeinde Mandelsloh ist mit Ausnahme des Chorkonzertes am dritten Adventsonntag auf Beschluss des Kirchenvorstandes abgesagt. Die Abonnenten erhalten eine Gutschrift für die Konzertreihe 2021 oder werden anteilig ausgezahlt. Ob das Konzert von Choir under Fire am 13. Dezember um 17 Uhr stattfinden kann, wird rechtzeitig bekanntgegeben. Abgesagt sind das Konzert der BigBand Berenbostel am 13. September, die musikalische Reise durch das Judentum am 16. August, die zweite internationale Mandelsloher Orgelnacht am 4.Juli und das Sommerkonzert des Flötenchores am 13. Juni.