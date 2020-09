Körperverletzung

Körperverletzung

Mellendorf. Bereits am letzten Sonnabend kam es im Zeitraum zwischen 11.45 und 12.15 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 85-jährigen Wedemarkers. Nach einem Streit im Straßenverkehr mit einem Radfahrer, ging der Senior in eine Bäckerei am Bahnhof in Mellendorf. Als er diese verließ, wartete der erboste Radfahrer draußen auf den Mann, beschimpfte und schubste ihn. Der Mann stürzte über dort befindlichen Stühle und verletzte sich erheblich an der Hand und dem Gesicht. Der Unbekannte entfernte sich. Er wurde als 45 bis 50 Jahre, 170 Zentimeter groß und kräftig beschrieben. Er habe dunkelblonde Haare gehabt und sei gepflegt gewesen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise auf den Täter unter Telefon (0 51 30) 97 70.