Körperverletzung

Körperverletzung

Bissendorf. In Bissendorf, am Riepkenberg, kam es am Donnerstagabend gegen 18.40 Uhr, zu Bedrohungen und Beleidigungen durch einen 25-Jährigen. Der Mann war stark alkoholisiert und bedrohte ihm persönlich bekannte Nachbarn damit, sie zu schlagen und mit einem Messer abzustechen. Vorausgegangen waren offensichtlich persönliche Streitigkeiten. Er wurde im Nahbereich angetroffen, führte aber keine gefährlichen Gegenstände mit sich. Eine Überprüfung des Atemalkoholwertes ergab 2,08 Promille. Derselbe Mann hat mutmaßlich zwei Stunden vorher einen 18-Jährigen bedroht, der mit Freunden in Richtung Bahnhof unterwegs war. Auch hier stieß er wüste Beleidigungen aus und drohte damit, den Mann totschlagen zu wollen. Er verfolgte das Opfer noch zu Fuß, der junge Mann versteckte sich, sichtlich verängstigt, in einem Garten und rief die Polizei. Anhand der Personenbeschreibung des Täters geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus.