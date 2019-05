Kostenloser Vortragsabend

Montessori Grundschule lädt ein

Bissendorf-Wietze. Die Montessori Grundschule Wedemark in Bissendorf-Wietze lädt Interessierte herzlich zu einem kostenlosen Vortragsabend am Mittwoch, 8. Mai, ein. Thema des Vortrags: Kinder im Grundschulalter: online, vernetzt und überfordert?Kinder wachsen in einer von Medien geprägten Welt auf. In vielen Familien gehören Tablet und Smartphone genauso dazu wie früher der Fernseher. Während sich Kinder unbefangen und neugierig in diesen Welten bewegen, sind Eltern oft verunsichert. Medienerziehung ist derzeit eine der größten Herausforderungen, vor der Eltern stehen. Der Förderverein der Montessori Grundschule Wedemark konnte mit Ralf Willius von dem Verein smiley einen Vortragsredner mit profundem Kenntnissen zum Thema Onlinenutzung durch Kinder gewinnen.Der Verein smiley mit Sitz in Hannover bietet Elternveranstaltungen an, führt Fortbildungen für Lehrer durch und arbeitet niedersachsenweit mit über 1.200 Schulklassen pro Schuljahr zusammen.Der Vortragsabend beginnt am Mittwoch, 8. Mai, um 19 Uhr (Einlass ab 18.45 Uhr). Dauer des Vortrags: circa eineinhalb Stunden in der Montessori Grundschule Wedemark (Am Wietzestrand 29 in Bissendorf-Wietze). Im Anschluss an den Vortrag lädt der Förderverein der Montessori Grundschule alle Besucher gerne zu einem kleinen Imbiss ein. So haben alle Gäste die Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre zum Gehörten auszutauschen und sich an den Infoständen des Trägervereins der Montessori Grundschule, sowie dem des Fördervereins über dessen Ziele und das Schulkonzept zu informieren. Neben der Elternschaft der Montessori Grundschule und Lokalpolitikern, sind selbstverständlich auch alle Interessierten eingeladen. Der Eintritt ist kostenfrei, der Förderverein freut sich über eine Spende der Gäste.