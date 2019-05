verlobt – verheiratet – verstorben

Bissendorf. Am Sonnabend, 25. Mai, um 16 Uhr findet eine Kostümgästeführung durch Bissendorf statt. Jungfer Annis Thema lautet: verlobt – verheiratet – verstorben... worden. Wie immer gibt es Interessantes und Amüsantes nicht nur aus der Wedemark zu hören. Wer wusste schon, dass die Menschen früher nicht einfach heiraten durften wann und wen sie wollten? Dass die Verlobung den Menschen viel wichtiger war als die kirchliche Hochzeit?Wer kennt schon die Aufgaben eines Brautwerbers, und warum waren Eheverträge ein sehr wichtiger Bestandteil der Eheleute? Es geht um Bräute die weitergegeben wurden, um die Krankheit Kindsfüße bei den Bäuerinnen, und um teilweise plötzliche Todesfälle, gewollt und auch ungewollter Natur. Die Teilnehmer hören vom Brudermord, dem Werwolf von Hannover, Strom Otto und tödlichem Journalismus. Treffpunkt ist die Treppe Bürgerhaus Bissendorf, Am Markt 1. Dauer: circa eineinhalb Stunden, Beitrag vier Euro Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder ab sechs Jahren. Anmeldung unter Telefon (0 51 30) 6 03 63 und (01 75) 9 63 65 71 oder bei Bücher am Markt (0 51 30) 97 47 75.