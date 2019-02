Krabbelgottesdienst

Resse. Kuscheltiere in der Kirche – das gibt es am Freitag, 22. Februar, um 15.30 Uhr erstmals in Resse. Nachdem sich im letzten Jahr eine zweite Krabbelgruppe bildete, wurde der Wunsch nach gemeinsamen Gottesdiensten mit Kindern und Eltern laut. Unter dem Motto „Mitten in der Flut – Noah“ hat ein kleines Team den Gottesdienst vorbereitet. „Mit Noah und Kuscheltieren eine Arche zu bauen in der Kapernaumkirche wird nicht nur eine abenteuerliche Geschichte, sondern zugleich eine spannende Erkundung des Kirchraumes“, sagt Pastorin Wibke Lonkwitz. Eingeladen sind Kinder von null bis vier Jahren mit ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern in die Martin-Luther-Straße 10 in Resse. Der Gottesdienst soll nicht länger als 30 Minuten dauern. „Wichtig: Kuscheltier nicht vergessen!“