Krabbelgottesdienst in Resse

Resse. Unter dem Motto „Elisabeth, Maria und die Babys im Bauch“ findet am Freitag, 29. November, um 15.30 Uhr der vierte Resser Krabbelgottesdienst statt. Vorbereitet hat ein kleines Team den Gottesdienst. „Es geht um Babys, Advent und Vorbereitung und große Freude“, sagt Pastorin Wibke Lonkwitz. Eingeladen sind Kinder von null bis vier Jahren mit ihren Eltern, Geschwistern und Großeltern in die Martin-Luther-Straße 10 in Resse. Der Gottesdienst soll nicht länger als 30 Minuten dauern. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit zur Begegnung bei Kaffee und Tee. Schon mal vormerken: Bereits am 7. Februar 2020 um 15.30 Uhr folgt der fünfte Krabbelgottesdienst zu „Brot vom Himmel“.