Krabbelgruppe in der Gemeindebibliothek Bissendorf

Bissendorf. Jetzt trifft sich wieder die beliebte Krabbelgruppe der Gemeindebibliothek in Bissendorf. Die Gemeindebibliothek Wedemark – Ausleihstelle Bissendorf, Gottfried-August-Bürgerstraße 3, lädt am Donnerstag, 27. Februar, um 10.30 Uhr Kinder unter drei Jahren in Begleitung ihrer Eltern, Großeltern und/oder Tageseltern zur Krabbelgruppe ein. Gemeinsam wird die Welt der Bilderbücher, Lieder und Reime entdeckt. Die Teilnahme ist kostenfrei und eine Anmeldung ist nicht erforderlich.