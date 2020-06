Krad übersehen

Mellendorf. Eine 56-jährige Skoda-Fahrerin kam am Mittwoch um 10.40 Uhr von der Kaltenweider Straße (L 190) und wollte nach links in die Wedemarkstraße einbiegen. Dabei übersah sie den von links kommenden, vorfahrtberechtigten 75-jährigen Fahrer eines Motorrads der Marke Honda. Es kam zum Zusammenprall beider Fahrzeuge, wodurch der Senior stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro.