Kräuterwanderung

Wennebostel. Eine Kräuterwanderung mit Elke Voigt unter dem Motto „Was wächst denn da?“ gibt es am Ostermontag, 22. April, von 11 bis 13 Uhr und am 11. und 12. Mai von 11 bis 13 Uhr. Ebenfalls Kräuterwanderungen finden am 22. Mai von 15 bis 17 Uhr und am 18. und 19. Mai von 11 bis 13 Uhr statt. Auf Anfrage auch für Gruppen ab fünf Personen. Bei einem Spaziergang wollen die Teilnehmer schmecken, riechen, bestimmen und sammeln, was sie am Wegesrand, im Wald und auf der Wiese an Wildkräutern finden. Zurzeit für Elke Voigt unter anderem zur wohlschmeckenden Brunnenkresse. Unterwegs gibt es eine kleine Verkostung. Die Wandergebühr beträgt zehn Euro für Erwachsene, Kinder zahlen fünf Euro. Treffpunkt ist Am Rahlfsberg 10 in Wennebostel. Anmeldungen bei Elke Voigt unter Telefon (0 51 30) 79 06 87 oder elkevoigt.shiatsu@web.de.