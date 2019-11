Kraftstoffdiebstahl aus Radlader

Brelingen. Am Montag wurde ein weiterer Dieseldiebsstahl aus einem Radlader gemeldet, der sich am zurückliegenden Wochenende zwischen Freitag, 17 Uhr und Montag, 6 Uhr ereignete. Die Täter brachen das Gitter um den Tankverschluss am Hellendorfer Weg auf und entwendeten etwa 100 Liter Diesel. Die Tat dürfte im Zusammenhang mit der Tat aus Resse vom frühen Samstagmorgen stehen, bei dem ein Täter festgenommen werden konnte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.