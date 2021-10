Kranzniederlegung

Wiechendorf. Der Schützenverein Scherenbostel lädt zum Volkstrauertag am Sonntag, 14. November, um 15 Uhr alle interessierten Einwohner zur Kranzniederlegung am Ehrenmal in Wiechendorf ein. Die Gedenkminuten werden vom Schützenverein, vom Ortsrat und durch Pastorin Lonkwitz gestaltet. Die Schützen treffen sich vorher um 14,45 Uhr auf dem Hof Schnehage. Es gilt die 3-G-Regelung.