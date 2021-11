Kranzniederlegung

Gailhof. Der Schützenverein Gailhof lädt zum Volkstrauertag am Sonntag 14. November, um 12 Uhr zur Kranzniederlegung am Ehrenmal in Gailhof (Dorfgemeinschaftshaus) alle Bürgere des Ortes ein. Die Schützen werden gebeten in Uniform zu erscheinen. Im Interesse aller Besucher wird um Einhaltung der 3G- und Abstandsregeln gebeten.