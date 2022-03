Kreativ im DRK

Elze. Am Donnerstag, 7. April, von 16.30 bis 19 Uhr findet in den Räumlichkeiten des DRK in der Poststraße 8 in Elze ein Bastelnachmittag statt. Vom Osterkörbchen bis zur Tischdeko und Goodies ist alles dabei. Es kann eigenes Papier mitgebracht werden oder vor Ort ein kleines Bastelpaket gegen einen Unkostenbeitrag von drei Euro erworben werden. Wer Lust und Zeit hat kann sich gerne bis zum 4. April bei Gila Schlieper unter Telefon (0 51 30) 10 38 oder per Mail unter Gisela.Schlieper@gmail.com anmelden.