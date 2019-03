Kreativ-Werkstatt im Familienzentrum

Mellendorf. Das evangelische Familienzentrum emilie bietet in Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendkunstschule Wedemark in den Osterferien eine Kreativwerkstatt für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren an. Am Montag, 8. April, von 9 bis 14 Uhr wird ein ganz persönlicher Schutzengel aus in Leim getränktem Stoff, Gips und Märchenwolle hergestellt. Es entstehen zauberhafte Figuren mit schimmernden Flügeln und wallenden himmlischen Gewändern. Für die Pause bringt bitte jeder eine Kleinigkeit zu Essen mit. Wasser wird zur Verfügung gestellt. Gebastelt wird im evangelischen Gemeindehaus, Kirchweg 3 in Mellendorf. Die Kosten inklusive Material betragen 25 Euro. Verbindliche Anmeldungen bitte unter info@emilie-wedemark.de oder mittwochs von 15 bis 16.30 Uhr im Büro des Familienzentrums unter Telefon (0 51 30) 6 09 08 41 bis zum 28. März.