Kreative Adventsfenster

Kirchengemeinde Elze lädt ein

Elze. Das Warten auf Weihnachten wird durch den Advent gefeiert. Eine kleine Aktivität wird in Elze unter Einhaltung der Hygienevorschriften stattfinden: Gemeindeglieder und andere kreative Anwohner können sich im Pfarrbüro melden, wenn sie bei der Dekoration der Fenster mitwirken möchten. Dies kann telefonisch unter (0 51 30) 29 22 oder per E-Mail erfolgen: KG.Elze-Bennemuehlen@evlka.de. An jedem Adventssonntag soll an dem Pfarrhaus jeweils ein adventlich geschmücktes Fenster geöffnet werden. Am ersten Advent wird das Fenster von den „Krümmelmonstern“, der Mutter-Kind-Gruppe der Gemeinde geschmückt, am zweiten Advent wird Familie Hemme aus Elze schmücken, am dritten Advent engagiert sich das Kreativteam um Kirsten Kiegeland mit einem festen Kreis an bastelbegeisterten Frauen und am vierten Advent wird weitere Dekoration von den Krippenspielkindern angebracht. Ein Fenster wartet noch auf eifrige Weihnachtsdekorateure. Die Anwohner aus Elze und darüber hinaus sind eingeladen, bei einem Spaziergang über das Pfarrgelände die Fenster zu bestaunen.