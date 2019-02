Kremserfahrt durch die Lüneburger Heide

Wedemark. Die Soldatenkameradschaft Mellendorf und Umgebung unternimmt am Sonnabend, 31. August, eine Kremserfahrt durch die Lüneburger Heide. Um 7.45 Uhr ist Abfahrt von Hellendorf beim Gasthaus Meier, um 8 Uhr ist Abfahrt im Mellendorf beim REWE-Markt am Hellendorfer Kirchweg. Gegen 17 Uhr ist die Rückkehr geplant. Zum Abschluss findet ein Grillen am Schützenhaus Mellendorf, Schaumburger Straße 16a statt.

Der Preis für die Fahrt beträgt 46 Euro, darin sind enthalten: die Busfahrt mit einem Reisebus, die Fahrt mit Kremserkutsche (Nostalgischer Luxus mit besonderem Flair), Erbsensuppe satt während der Fahrt. Anmeldungen bei Bernd Fritzenwalder unter Telefon (0 51 30) 48 48 oder Wilhelm Balke, Telefon (0 51 30) 59 29.