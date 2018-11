Kriegsenkel – Trauma in zweiter Generation

Der Dialog dreier Generationen wird fortgesetzt

Mellendorf. Nach der Veranstaltung im Rahmen einer Podiumsdiskussion vom 6. September im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf, welches ein großes Echo in der Öffentlichkeit fand, findet der Dialog zwischen und unter den Generationen nun eine Fortsetzung, zu welcher der Initiator Fredy Krause aus Wennebostel am Dienstag, 27. November, MGH zu einem ersten Treffen herzlich einlädt. Hier wird Krause der Öffentlichkeit sein Konzept für ein auf Dauer angelegtes Mehrgenerationenmodell im Dialog darlegen, welches jeweils am letzten Dienstag im Monat im Mehrgenerationenhaus möglichst auf Dauer stattfinden soll, sofern es genügend Interessierte Menschen gibt, welche hieran teilnehmen. Hierbei sollen auch Referenten zum Thema zu Wort kommen. Einen breiten großen Raum sollen aber die Gespräche, der Austausch zwischen und unter den Generationen einnehmen. Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches 1945 kamen sehr viele Kinder als Flüchtlinge aus den damaligenOstgebieten in großer Zahl auch in den Ortsteilen der Wedemark an, wo viele hier ein neues Zuhause fanden und mit dem Wiederaufbau viele Jahrzehnte beschäftigt waren. Hierbei wurde viel auf der Flucht Erlebtes schlicht verdrängt. Es gab wichtigeres zu tun, als sich mit dem Vergangenen zu beschäftigen oder wie der 97-jährige Kriegsteilnehmer Rolf Zick am 6. September sagte „wir wollten unsere Kinder nicht noch mehr belasten, diese waren durch den Krieg selbst schon belastet genug.“ Und er fügte hinzu: „Sie können sich ja nicht vorstellen, was ein wirklicher Krieg ist. Jeder Krieg ist der größte Irrsinn. Wir die Zeitzeugen unserer nun aussterbenden Kriegsgeneration sind die größten Verfechter für den Frieden.“ Jetzt im Wechsel der Generationen bietet sich die Chance, dieses Zeitfenster zu nutzen, um aufeinander im Gespräch zuzugehen, was jahrzehntelang aus verschiedenen Gründen nicht möglich war, um jetzt für eine Versöhnung mit und unter den Generationen einzutreten. Fredy Krause freut sich zusammen mit dem MGH-Team um Anne Kracke auf viele Besucher undinteressante Gespräche am 27. November um 18.30 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf, Gilborn 6.