Krippenspiel in Brelingen

Brelingen. Für das diesjährige Krippenspiel werden in der Kirchengemeinde Brelingen noch Mitspieler gesucht. Gemeinsam wollen die Teilnehmer die Geschichte von Maria, Josef und allen erzählen, die eine Rolle beim ersten Weihnachtsfest gespielt haben. Da es verschiedenste laute, leise und stumme Rollen gibt, kann jeder mitmachen, der möchte. Darüber hinaus freuen sich die Organisatoren wieder, wenn wieder Eltern bereit sind, bei Kostümen und Kulissen zu helfen. Die Proben finden immer freitags von 15 bis 16 Uhr zunächst im Gemeindehaus, später dann in der Kirche statt und sollten verbindlich wahrgenommen werden. Die Aufführung ist am 24. Dezember um 15 Uhr in der Brelinger Kirche. Wer mitspielen möchte, meldet sich bitte bei Pastorin Debora Becker unter Telefon (0 51 30) 58 41 75 oder per E-Mail debora.becker@kirche-brelingen.de.