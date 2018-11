Krippenspiel in Brelingen

Brelingen. Jedes Kind kennt die Geschichte und geht doch immer wieder mit: Mit Maria und Josef, den Hirten, den Engeln, mit allen Menschen, mit der ganzen Erde, gemeinsam auf dem Weg nach Bethlehem. Wie in jedem Jahr erzählt das Krippenspiel für Kinder und Erwachsene vom Kind in der Krippe. Die Proben für das diesjährige Krippenspiel beginnen am Freitag, 23. November, um 16 Uhr im Gemeindehaus in Brelingen und finden bis Weihnachten jeden Freitag von 16 bis 17 Uhr statt. Alle Kinder ab sechs Jahre sind herzlich eingeladen, mitzuspielen. Zu sehen sein wird das Krippenspiel am Heiligen Abend im Gottesdienst um 15 Uhr in der Brelinger Kirche. Rückfragen bitte an Pastorin Debora Becker unter Telefon (0 51 30) 58 41 75 oder debora.becker@kirche-brelingen.de.