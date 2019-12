Krippenspiel in Elze

„Ist Weihnachten nur einmal im Jahr?“

Elze. Besonders für die Kleinen bietet die Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen eine Vielzahl an besonderen Weihnachtsveranstaltungen. So wir für jeden das richtige Programm und passend für das Alter zur Verfügung stehen. Neben der Christvesper am 24. Dezember um 16.30 Uhr in Meitze und Gottesdient in Elze um 18 Uhr wird für die Kleinsten ein Krippenpuppenspiel aufgeführt. Das Puppenkrippenspiel wird am Heiligabend um 11 Uhr mit gleichzeitiger Eröffnung der Weihnachtsscheune aufgeführt und um 15 Uhr ist das Krippenspiel in der Scheune zu sehen.Das Krippen-Puppen-Spiel: Die Geburt Jesu erleben die Besucher mit allen Sinnen von Handpuppen gespielt in der Elzer Kirche. Begleitet wird diese Andacht von Konfirmanden und der Jugendgruppe sowie Kirsten Kiegeland, die mit dem Akkordeon begleitet. Danach ziehen die Besucher gemeinsam mit den Akteuren in die Pfarrscheune um die die Christus-Szenerie mit den lebendigen Tieren hautnah zu erleben.Das Krippenspiel: „Ist Weihnachten nur einmal im Jahr?“ Jedes Jahr werden viele Menschen von den plötzlich bevorstehenden Weihnachtsfeiertagen überrascht. Sie sind überfordert und gestresst. Wie fühlen sich eigentlich die Pastoren in dieser Zeit? Und überhaupt: Ist Weihnachten wirklich nur einmal im Jahr? Mit diesen Fragen haben sich 28 Kinder und Jugendliche zwischen fünf und zwölf Jahren aus der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen beschäftigt. Wer die Antworten zu diesen Fragen erfahren möchte, macht sich am Heiligen Abend auf den Weg in die Elzer Pfarrscheune. Um 15 Uhr findet das Krippenspiel „Schon wieder Weihnachten? Wann ist überhaupt Weihnachten?" statt. Musikalisch begleitet wird das Stück von Jugendlichen aus der Wedemark. Im Nebengang der Scheune werden wieder lebendige Tiere beherbergt. Vor und nach der Vorstellung werden Punsch und Glühwein für Groß und Klein angeboten.