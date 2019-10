„Kruschelmarkt“

Mellendorf. Das Unternehmerinnennetzwerk Wedemark lädt am Sonntag, 3. November, von 14 bis 17 Uhr zum zweiten „Kruschelmarkt“ ins Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6 ein. Organisiert hat die Veranstaltung das Unternehmerinnennetzwerk, ein Zusammenschluss von Unternehmerinnen in der Wedemark. In gewohnt gemütlicher Atmosphäre können Besucher in aller Ruhe nach Schätzen an den einzelnen Ständen „kruscheln“ (kramen). Auf neue Besitzende warten unter anderem gut erhaltene Kleidung, Schmuck, Hausrat und Bücher, die das Unternehmerinnennetzwerk privat bereitgestellt hat. Für die kleine Stärkung zwischendurch sorgt ein Büfett mit Kaffee, selbst gemachtem Kuchen und anderen Leckereien. Diese werden gegen eine Spende zu Gunsten des Vereins Wedebiene abgegeben.