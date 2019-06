Künstlergespräch und KinderKunstführung

Bissendorf. Zu der aktuellen Ausstellung Consider the Birds gibt es am Sonntag, 16. Juni, von 15.30 bis 16 Uhr das Künstlergespräch mit der Malerin Meike Zopf. Der imago Kunstverein Wedemark und die Künstlerin laden herzlich ein vorbeizuschauen. Geöffnet ist am Sonntag von 15 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Um 14 Uhr beginnt bereits die KinderKunstführung, zu der imago Vorschul- und Grundschulkinder herzlich einlädt. Gemeinsam mit der Museumspädagogin Anikó Dworok schauen die Kleinen die ausgestellten Arbeiten an, setzen sich mit den Kunstwerken auseinander, werden dann selbst kreativ und gestalten ein eigenes Bild oder Objekt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Noch bis zum 14. Juli ist die Gelegenheit, die eindrucksvollen Malereien der in Hannover lebenden Künstlerin Meike Zopf im imago Kunstverein zu betrachten.