Kulinarische Informationen

Woher kommt das Fleisch für Wurst und Braten?

Abbensen. Nach Milch, Brot und Wasser soll uns der nächste „kulinarische Ausflug“ des Vereins Dorfbild Elze zum Sauen- und Schweinemastbetrieb Jörg Hemme in Abbensen, Am Alten Krug 10, führen. Die Information findet statt am Sonnabend, 15. September, um 9 Uhr.Vereinsmitglieder mit Angehörigen und Freunden (maximal 20 Personen) treffen sich um 9 Uhr an der alten Elzer Schule, Poststraße 8 und fahren anschließend per Fahrrad nach Abbensen (etwa zwölf Kilometer und 45 Minuten Fahrzeit). Wer möchte kann natürlich auch per Auto fahren. Von 10 bis etwa11.30 Uhr führt Jörg Hemme die Teilnehmer durch seinen Betrieb. Im Anschluss auf der Rückfahrt wird Rast gemacht auf dem Biohof Rotermund/Hemme in Brelingen mit der Möglichkeit, dort gekaufte oder selbst mitgebrachte Lebensmittel in gemütlicher Runde einzunehmen.Zur besseren Planung wird um Anmeldung gebeten bei Uwe Brötz, Telefon (0 51 30) 37 36 93 oder Ernst-Heinrich Theilmann, Telefon (0 51 30) 92 52 40.