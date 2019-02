Kultur im Schloss: Carroll Vanwelden

Valentinskonzert im Schloss Landestrost am 14. Februar, 20 Uhr

Region. Was die belgische Sängerin und Pianistin am Donnerstag, 14. Februar, 20 Uhr, mit ihren drei Mitmusikern im Schloss Landestrost präsentiert, klingt atemberaubend und frisch. Feinsinnig instrumentiert setzt Caroll Vanwelden ihre farbenreiche Stimme mal schwungvoll und zupackend, mal fröhlich und verträumt leicht ein und verwandelt damit ganz nebenbei Shakespeares Sonette in eine neue Komposition mit aktuellen Klangfarben und Musikstilen. Der Preis beträgt pro Person 19 Euro, inklusive eines Begrüßungsgetränks, ermäßigt 13 Euro. Passend zum Valentinstag gibt es das Ticket for two für 35 Euro.Prickelnd klingt das vom ersten Ton an. Zusammen mit Thomas Siffling, der die eleganten Melodien und die warme Stimme Vanweldens mit Trompete und Flügelhorn verwebt, Mini Schulz am Kontrabass, der mal mit dem Bogen streicht, mal lässig-groovend zupft und Jens Düppe am Schlagzeug, entsteht ein komplexer Sound voller Gefühl und Rhythmus. Ein Konzertabend genau richtig für den Valentinstag.Zum Valentinstag bietet das VINUM Schloss Landestrost den Konzertbesucherinnen und Besuchern außerdem eine Weinverkostung von vier verschiedenen Weinen an. Die Verkostung beginnt um 18 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Eine Anmeldung unter Telefon 0511-61625200 wird erbeten. Die Mindestteilnehmerzahl ist auf zwölf Personen festgelegt.VorverkaufEintrittskarten für die Veranstaltungen der Reihe „Kultur im Schloss“ sind bei den bekannten Vorverkaufsstellen und im Internet erhältlich: www.reservix.de. Die Reservix-Hotline ist täglich von 0 bis 24 Uhr unter Telefon (01805) 700733 (0,14 €/Minute aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz höchstens 0,42 €/Minute) erreichbar. Vorverkauf im Schloss Landestrost, Schlossstr. 1, 31535 Neustadt unter Telefon (0511) 616-25200 oder per E-Mail: kultur@region-hannover.de. Öffnungszeiten: Mo. bis Do. 9-12 Uhr und 13-16 Uhr; Fr. 9 bis 12 Uhr. Alle Veranstaltungen gibt es im Internet auf www.hannover.de/kulturimschloss.