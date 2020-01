Kulturhighlight im Bürgerhaus

Multivisions-Show „Mit dem Fahrrad zum 8000er“

Bissendorf. Christian Rottenegger nimmt Besucher am Freitag, 31. Januar, um 20 Uhr vom Bürgerhaus Bissendorf mit auf zwei seiner Radexpeditionen, die ihn bis in die Berge Tibets geführt haben. Das Ganze in Form einer sogenannten Multivisions-Show „Expedition Impossible: Mit dem Fahrrad zum 8000er“, einer Mischung aus spektakulären Bildern, Filmsequenzen und Gespräch.Und diese Expeditionen haben es in sich: Zuerst gestartet in Augsburg, den Weg über die legendäre Seidenstraße nehmend bis zum Karakorum-Gebirge und zum Gasherbrum II (8035 Meter), dann über eine nördlichere Route nach Tibet bis auf den Shishapangma (8013 Meter). Anschließend geht es durch spektakuläre Eisbrüche und Steilflanken in Richtung Gipfel. Doch wie so oft an solch hohen Bergen läuft bei der Besteigung einiges anders als geplant: Die Ereignisse beim Aufstieg werden überschattet von einem Lawinenunglück, von Unwetter, von Krankheit und Tod. Das Ganze präsentiert Christian Rottenegger in einer virtuosen Mischung aus stimmungsvoll angepasster Hintergrundmusik und packend live erzählten Geschichten, die wechselnd den Atem anhalten lassen, tief berühren, aber auch zum Lachen bringen.Der Vorverkauf läuft über die üblichen Vorverkaufsstellen (Bücher am Markt, Bissendorf; Buchhandlung von Hirschheydt und Ticket Shop „Am Eisstadion“ jeweils in Mellendorf) oder online unter: www.adticket.de.