Kulturprogramm Wedemark – Trotz Corona!

Laufendes Programm über Website abrufbar

Wedemark. Der Kultursommer in der Wedemark findet statt. Zwar unter anderen Vorzeichen als geplant, die Angebote werden aber trotz der Pandemie realisiert. Auf der Homepage der Gemeinde ist die Entwicklung tagesaktuell nachlesbar. In den vergangenen Wochen war es nicht möglich, reguläre Kulturveranstaltungen stattfinden zu lassen. Aufgeben war für Angela von Mirbach, Kulturbeauftragte der Gemeinde Wedemark, aber keine Option. „Wir mussten kreativ werden“, erklärt sie. „Deshalb haben wir für den Rest des Jahres eine besondere Variante unseres Programms aufgelegt. Keine Veranstaltung wird storniert. Kreativ ist, wenn man trotzdem etwas macht!“ Die Neuauflage des Programmes ist abrufbar über den Webauftritt der Gemeinde Wedemark. Unter www.wedemark.de/kuh-tipps steht nicht nur der aktuelle Plan zum Download, hier werden auch jeweils die brandheißen Entwicklungen zum Wedemärker Kultursommer veröffentlicht. „Alle müssen aufmerksam bleiben und sollten häufig auf unserer Web-Site prüfen, wie unsere Kulturveranstaltungen realisiert werden können“, motiviert Angela von Mirbach alle Kulturinteressierten in der Gemeinde Wedemark.