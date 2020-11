Kunst in der Warteschleife

Imago muss Ausstellung bis 30. November schließen

Bissendorf. Die aktuelle Ausstellung „Volles Haus“ im imago Kunstverein, an der 34 Künstler mit kleinformatigen Arbeiten teilnehmen, muss nach der Niedersächsischen Corona-Verordnung bis voraussichtlich 30. November für den Publikumsverkehr und Besuche geschlossen werden. Unter https://www.facebook.com/imagokunstvereinwedemark ist es möglich, einen Blick in die Ausstellung zu werfen (Fotos und Video). Ab Dezember gelten hoffentlich bis zum Ausstellungsende am 13. Dezember die regulären Öffnungszeiten Mittwoch bis Freitag von 11 bis 13 und 15 -bis 18 Uhr, Sonnabend von 11 bis 13 und 15 bis 17 Uhr und Sonntag von 15 bis 17 Uhr ohne vorherige Anmeldung unter den bekannten Hygienebedingungen.