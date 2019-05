Sommerausstellung in der TonWerkstatt

Zum 13. Mal lädt Petra Schülke alle Interessierten und Freunde der TonWerkstatt herzlich ein, zu Kunst und Handwerk 2019 in Oegenbostel, Oegenbosteler Straße 21. Am Saonnabend, 18.Mai, und Sonntag, 19. Mai, jeweils von 11 bis 18 Uhr zeigen insgesamt 14 Aussteller ihre schönen und kreativen Arbeiten. In Werkstatt, Remise und Garten entdecken sie neben Keramik von Petra Schülke die Arbeiten von weiteren Designern, Künstlern und Kunsthandwerkern. „In ländlicher Atmosphäre bei Kaffee und Kuchen oder einem Glas Wein schöne Dinge entdecken“ lautet wie jedes Jahr das Motto der Ausstellung. Es erwarten die Besucher Keramik, geschmiedete Metallarbeiten für Haus und Garten, edler Gold- und Silberschmuck, handgefertigte Kleidung nach eigenen Entwürfen, schmückende Accessoires, Flechtkunstwerke aus grüner Weide, Glasarbeiten, Seifen aus wertvollen Rohstoffen sowie schöne Dinge aus Stoff.Zwei Kunsthandwerker sind noch spontan dazugekommen und stehen daher nicht namentlich auf den Plakaten und Einladungskarten. Michael Hirth ist Schmied und stellt aus mehrfach gefaltetem Stahl edle Messer her. Er hat an diesem Wochenende seinen Amboss und seine Esse dabei und demonstriert, wie er das glühende Metall bearbeitet. Hermann Zottl ist Tischler und bring liebevoll handgefertigte Kleinmöbel und Holzspiele mit. Er wird von seiner Kollegin begleitet, die interessierten Besuchern das Drechseln vorführt. Zu jeder vollen Stunde gibt es eine Modenschau, bei denen die Models die Kleidung der anwesenden Textildesignerinnen vorführen. Alle Künstler sind an diesem Wochenende anwesend und geben gerne Auskunft über ihre Arbeit. Besucher können sich auf ausgewählt schöne Dinge aus Kunst und Handwerk in einer gemütlichen Atmosphäre freuen. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen gibt es unter Telefon (0 51 30) 95 11 04 oder www.tonwerkstatt-oegenbostel.de.