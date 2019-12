Kunst und Handwerk

Ausstellung in der Tonwerkstatt Oegenbostel

Oegenbostel. Eine weihnachtliche Ausstellung findet in der TonWerkstatt, Oegenbosteler Straße 21 in Oegenbostel statt. Vier Nachmittage lang wird aus der Töpferwerkstatt ein kleiner winterlicher Basar. Vom 11. bis zum 14. Dezember, jeweils 15 bis 19 Uhr, öffnet die Werkstatt ihre Türen für Besucher. Aber es gibt nicht nur Keramik zu entdecken. Ein Schmied, Goldschmiedinnen, Textildesigner und eine Glaskünstlerin haben ihre, nach eigenen Entwürfen handgearbeiteten Werkstücke, dazugegeben. Alle Ausstellenden verbindet das handwerkliche Können und das Experimentieren mit Material und Form. Daraus entstehen in individueller Umsetzung kunsthandwerkliche Produkte, fern von Massenproduktion und Mainstream. So besteht während der vier Nachmittage die Möglichkeit, auf kleinem Raum erlesene, außergewöhnliche Unikate zu betrachten und auch das ein oder andere Stück zu erwerben. Besucher können mit einem Becher Punsch in der Hand durch die Ausstellung wandern und sich ein wenig verzaubern lassen. Mehr Informationen erhalten Interessierte unter www.tonwerkstatt-oegenbostel.de.