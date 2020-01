Kunstausstellung

Resse. Am Sonntag, 19. Januar, wird die erste Kunstausstellung in diesem Jahr am mit einer feierlichen Vernissage im Mooriz eröffnet. Ausstellerin ist Katrin Grote, welche sehr kunstvolle, bunte Collagen ausstellt.

Seit nunmehr über 30 Jahren ist die Handschnittcollage für Katrin Grote ein persönliches Ausdrucksmittel ihrer Sichtweisen und Positionen auf beziehungsweise zum Leben. In der Verwendung von Fülle, Farbe und Formenvielfalt bei der Herstellung ihrer Arbeiten zeigt sie den in der Gesellschaft oft vernachlässigten oder vergessenen Blick für den Pluralismus der Zeit. Surreale Tagträume vermischen sich hier mit in der Realität vorkommenden Motiven des Lebens. Das eine sollte nicht ohne das andere existieren. In der Verbindung von Wirklichkeit, Wunsch und Traum wird somit dem kreativem Potenzial Raum gegeben, einzutauchen in den Facettenreichtum des Seins.