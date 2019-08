Kunsthandwerker gesucht

Stöckse. Am 9. und 10. November findet auf dem Gelände der Firma Antik Service Uwe Baars in Stöckse wieder der Antik und Weihnachtsmarkt „Lichterglanz & Weihnachtsduft“ statt. Bei der Ausstellung dreht sich alles um Weihnachten, Wohnen und Wohlfühlen. Die Veranstaltung ist geöffnet am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Um den Besuchern auch in diesem Jahr wieder eine interessante und vielfältige Ausstellung präsentieren zu können, werden noch Künstler und Kunsthandwerker gesucht. Einfach anmelden unte Telefon (0 50 26) 90 00 90.